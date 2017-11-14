Согласно статистике, тех, кто посвящает свою жизнь искусству музыки, становится все меньше. Псковский областной колледж искусств не может похвастаться количеством выпускников-музыкантов. С чем связана такая ситуация? Есть ли среди тех, кто выбрал эту профессию с малых лет настоящие таланты? Как готовят юных музыкантов в нашем регионе? Обсудим в программе "Стартовая площадка".
Гости программы: заведующая школой для одаренных детей Псковского областного колледжа им. Римского-Корсакова "Камертон" Екатерина Иванова, студентка 2 курса колледжа по специальности музыкальное искусство эстрады, лауреат международных конкурсов, обладатель премии "Юные дарования Псковщины" Ольга Григорьева.
Не пропустите! 15 ноября с 7.20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30
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Ноябрь 2017
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