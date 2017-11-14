logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

О тех, кто посвящает свою жизнь музыке, говорим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 15 ноября с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.11.2017 20:46

О тех, кто посвящает свою жизнь музыке, говорим в эфире Согласно статистике, тех, кто посвящает свою жизнь искусству музыки, становится все меньше. Псковский областной колледж искусств не может похвастаться количеством выпускников-музыкантов. С чем связана такая ситуация? Есть ли среди тех, кто выбрал эту профессию с малых лет настоящие таланты? Как готовят юных музыкантов в нашем регионе? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: заведующая школой для одаренных детей Псковского областного колледжа им. Римского-Корсакова "Камертон" Екатерина Иванова, студентка 2 курса колледжа по специальности музыкальное искусство эстрады, лауреат международных конкурсов, обладатель премии "Юные дарования Псковщины" Ольга Григорьева.

Не пропустите! 15 ноября с 7.20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк