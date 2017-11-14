Эксклюзивные подробности и фото с места убийства полицейских в Невельском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 18:43

Съемочная группа "Вести-Псков" побывала на месте убийства полицейских в деревне Язно Невельского района. Нашему корреспонденту удалось выяснить, что мужчина, застреливший полицейских, был уроженцем этих мест. Ему было 62 года. Он был капитаном в отставке, служил под Новосибирском.

По словам местных жителей, новость о случившемся повергла всех в шок. Никто не мог подумать, что этот человек способен на подобное: он был тихим и спокойным, очень хорошо рисовал, правда сильно выпивал. При этом некоторые соседи все же отмечают, что считали убийцу человеком странным. Ходили слухи, что он был «черным копателем», а в сарае хранил оружие времен войны. Также местные жители отмечают и непонятную тягу мужчины к символам и атрибутам смерти. На доме, где жили его родители, а ныне пустующем, висят слова: «Уходя, гаси всех». А на участке самого убийцы лежат камни, имитирующие могилы, с именами его родственников. Помимо этого, в доме мужчины, под лестницей написано: «Под камень все успеем».

Оперативно-следственная группа продолжает вести расследование по этому делу. Новые подробности – в выпусках «Вести-Псков».

Анастасия Цепина

