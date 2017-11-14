В Пскове выступили против запрета на перевозку детей автобусами, которым более 10 лет

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 17:26

Против запрета на перевозку детей туристическими автобусами старше десяти лет выступил Госкомитет по культуре Псковской области. По этому поводу сегодня состоялся круглый стол. В нем также приняли участие представители регионального Управления образования, Комитета по транспорту, ГИБДД и турбизнеса. С первого января 2018 года вступает в силу закон запрещающий перевозку детских групп на старых автобусах.

По мнению участников круглого стола это финансово ударит по российскому турбизнесу. Еще пригодные для перевозок, комфортабельные автобусы придется сменить на новые. Тот кто этого не сделает, не сможет возить детей на экскурсии. Завтра в Пскове и еще семи городах России туроператоры в виде флешмоба проведут акцию протеста против вступления закона в силу. Участники круглого стола в свою очередь написали целую петицию о недоработках закона, которую отправят на рассмотрение в Госдуму.

Наталья Барарь