СК и УМВД России по Псковской области прокомментировали убийство полицейских в Язно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 17:45

В Невельском районе убиты двое полицейских. По предварительной информации, они были застрелены в одном из домов в деревне Язно. Кроме того, в этом же доме было обнаружено ещё одно тело мужчины. По сообщению Следственного комитета по Псковской области, сотрудников полиции в деревню вызывала женщина, которая пожаловалась на своего соседа.

Двое полицейских выехали по вызову, однако обратно в отдел не вернулись и на связь не выходили.

АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту гибели сотрудников полиции Управлением УМВД России по Псковской области назначено проведение служебной проверки.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В ходе поисковых мероприятий их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в доме мужчины, на которого было подано заявление. Там же правоохранители обнаружили тело хозяина жилища.

Виктория Писукова