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По факту убийства полицейских в Невельском районе возбуждено уголовное дело

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.11.2017 16:25

По факту убийства полицейских в Невельском районе возбуждено уголовное делоКак сообщили ГТРК «Псков» в СУ СК РФ по Псковской области, по факту убийства полицейских в Невельском районе возбуждено уголовное дело по статьям - «Убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК РФ) и – «Убийство» (статья 105 ч.1 УК РФ) .

Напомним, сегодня в Невельском районе были обноружены три трупа с признаками насильственной смерти от огнестрельного оружия. Двое из убитых оказались полицейскими. Как удалось выяснить, сотрудники ОМВД - участковые Булыжников и Кузнецов - выезжали на семейную ссору и были застрелены одним из участников семейного конфликта. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников региональных управлений СК и МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Съемочная группа "Вести-Псков" работает на месте событий.

Анастасия Цепина

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