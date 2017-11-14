Как сообщили ГТРК «Псков» в СУ СК РФ по Псковской области, по факту убийства полицейских в Невельском районе возбуждено уголовное дело по статьям - «Убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (статья 317 УК РФ) и – «Убийство» (статья 105 ч.1 УК РФ) .
Напомним, сегодня в Невельском районе были обноружены три трупа с признаками насильственной смерти от огнестрельного оружия. Двое из убитых оказались полицейскими. Как удалось выяснить, сотрудники ОМВД - участковые Булыжников и Кузнецов - выезжали на семейную ссору и были застрелены одним из участников семейного конфликта. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников региональных управлений СК и МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Съемочная группа "Вести-Псков" работает на месте событий.
Анастасия Цепина
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Ноябрь 2017
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