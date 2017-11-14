Кто и зачем убил полицейских в деревне Язно? Новые подробности трагедии в Невельском районе

Полицейские, убитые в деревне Язно Невельского района, были застрелены одним из жителей деревни. Сам мужчина после убийства покончил с собой. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. Напомним, сегодня в Невельском районе были обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти.
Двое убитых были полицейскими. Как удалось выяснить, убийство произошло поздно вечером 13 ноября. Двое полицейских-участковых отправились на вызов в деревню Язно, где буянил пьяный мужчина, поссорившийся со своей сожительницей. По словам главы Плисской волости Невельского района Аркадия Максимова, отношения пары были непростыми: «Они то жили вместе, то не жили». Кроме того, мужчина сильно злоупотреблял алкоголем. Что произошло после того, как полицейские приехали на вызов, на данный момент выясняет следственно-оперативная группа. По предварительной информации, мужчина выстрелил в участковых и затем совершил самоубийство. Убитым сотрудникам ОМВД было по 25 и 27 лет. У них остались родители, семей нет.
Анастасия Цепина
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Ноябрь 2017
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