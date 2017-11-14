В Невельском районе убиты двое полицейских

Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете и региональном Управлении МВД. Сообщение об убийстве поступило сегодня днем. В Невельском районе были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, двое из которых оказались полицейскими.
По предварительным сведениям, сотрудники ОМВД выезжали на семейную ссору и были застрелены супругом - одним из участников семейного конфликта. Также известно, что один из сотрудников работал участковым. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников региональных управлений СК и МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Съемочная группа "Вести-Псков" уже выехала на место событий.
Анастасия Цепина
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