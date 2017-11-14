В администрации рассмотрели параметры бюджета Псковской области на следующий год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 14:58

Доходы и расходы областного бюджета на следующий год составят более двадцати четырех миллиардов рублей. Проект главного финансового документа сегодня рассмотрели участники заседания администрации области.

Основные параметры главного финансового документа остаются примерно теми же, что и в текущем году, доходы и расходы на уровне 24 миллиардов рублей. При этом ожидается шесть миллиардов рублей поступлений из федерального бюджета. Эти средства будут израсходованы в основном на поддержку сельского хозяйства - около миллиарда рублей, на завершение крупных строек - Псковский Северный обход и Великолукский путепровод, и также на реконструкцию областной библиотеки и закупку льготных лекарств. Более девяти миллиардов рублей в бюджете следующего года будет предусмотрено на выплату заработной платы и также в следующем году будет произведена индексация зарплат бюджетников на два процента, но только в том случае, если Псковская область получит дополнительное финансирование из Министерства финансов, соответствующие заявки уже направлены. Также в бюджете следующего года предусмотрено сокращение уровня госдолга и замена коммерческих кредитов бюджетными. 22 ноября запланированы общественные слушания по проекту бюджета, затем главный финансовый документ будет направлен в областное Собрание депутатов. На заседании врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание руководителей исполнительной власти на то, что начал работу сайт «Ведерников.рф», на который жители области присылают свои предложения, замечания и жалобы и он призвал руководителей оперативно отвечать на сообщения жителей, делать это объективно и по существу.

Иван Павлов, Иван Лопаев