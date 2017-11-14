В Госдуме предложили отказаться от бытового газа в новостройках. По словам авторов проекта, документ призван снизить вероятность аварий при использовании газа жильцами многоквартирных домов. Очередной взрыв газа произошел 9 ноября в Ижевске. Погибли 7 человек.
Целесообразность отказа от природного газа в новостройка и вопросы газовой безопасности обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио Россия-Псков" 14 ноября в 18.10
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