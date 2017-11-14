Дровосек на тракторе, ворующий лес, чуть не наехал на очевидцев кражи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 12:01

В Пустошкинском районе неизвестные с августа незаконно вывозят лес. Об этом "Вестям" сообщили жители деревни Гультяи. Момент кражи гультяевцы сняли на камеру мобильного телефона. На записи видно, как некто пытается скрыться от преследователей на тракторе, при этом оставив в лесу прицеп с напиленными стволами. Местные утверждают: за рулём трактора находилось должностное лицо.

Нелегального дровосека, рассказывают гультяевцы, той ночью задержать так и не удалось. Прорывался он, буквально, через живой щит. Практически наехал трактором на участника засады: ему чудом удалось проскочить между колёс. Кого именно подозревают в краже леса жители деревни и что ещё удалось выяснить на месте съёмочной группе - смотрите сегодня в выпусках "Вестей".

Регина Кадырова