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Михаил Ведерников и Александр Козловский проработают решение проблемы дефицита дров в области

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.11.2017 11:58

Испытывать дефицит дров в местности, где есть леса, недопустимо. Об этом депутат Госдумы Александр Козловский заявил на встрече в Невеле. Теплом жителей района обеспечивают 25 котельных. Из них только четыре газовые. Остальные работают на угле и дровах. Но местные лесозаготовители в конкурсах на поставку дров не участвуют.

Слишком много времени занимает оформление нужных документов. А если в регион придут крупные компании, то начнётся массовая вырубка леса. Сейчас ВРИО губернатора Михаил Ведерников и Александр Козловский прорабатывают варианты, которые упростят работу небольших местных фирм. А в Куньинком районе обеспокоены тем, что ежегодно приходится изыскивать около 4-х миллионов рублей на повышение минимальной оплаты труда работникам бюджетной сферы. Для муниципалитета это очень большая финансовая нагрузка. С первого января МРОТ опять повысится.

Лариса Чурикова

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