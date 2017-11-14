Михаил Ведерников призвал чиновников отвечать на вопросы псковичей без иронии и насмешек

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 11:56

ВРИО губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал чиновников отвечать на вопросы псковичей на сайте Ведерников.рф без иронии и насмешек. Обновлённый портал губернатора заработал 10 ноября. Он предназначен для обратной связи с жителями региона.

Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области. Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы.

Кирилл Радион