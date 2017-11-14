Михаил Ведерников призвал чиновников отвечать на вопросы псковичей без иронии и насмешек

ВРИО губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал чиновников отвечать на вопросы псковичей на сайте Ведерников.рф без иронии и насмешек. Обновлённый портал губернатора заработал 10 ноября. Он предназначен для обратной связи с жителями региона.
Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области. Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы.
Кирилл Радион
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Ноябрь 2017
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