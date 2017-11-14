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Псковский Детский фонд проводит благотворительный сбор новогодних подарков

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.11.2017 11:47

Псковский Детский фонд начал сбор новогодних подарков для воспитанников школ-интернатов и детей из неблагополучных семей. Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий. В отделение Детского фонда по адресу улица Яна Фабрициуса, 2а можно принести сладкие угощения, готовые подарки или сделать денежное пожертвование, за которое, кстати, можно получить новогоднюю открытку.

Эти сувениры сделаны руками воспитанников различных детских учреждений области. Детский фонд проводит эту новогоднюю акцию уже в тридцатый раз. В прошлом году удалось собрать подарки для двух тысяч шестьсот детей.

Виктория Писукова

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