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Что ждёт «Псковавиа» и каковы перспективы развития особой экономической зоны Моглино. Михаил Ведерников провел рабочие встречи

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.11.2017 22:02

Для "Псковавиа" разработают дополнительные рейсы. Продумать новые туристические авиамаршруты поручил Комитету по культуре врио губернатора Михаил Ведерников. Это станет одним из пунктов антикризисной программы Псковского аэропорта. Также Михаил Ведерников познакомился сегодня с инвесторами особой экономической зоны "Моглино", которые готовятся к открытию своих производственных площадок.

Алина Чабан, Юрий Ильин

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