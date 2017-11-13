Долгострой по улице Индустриальной в Пскове сдан в эксплуатацию

Дом номер 6 А, по улице Индустриальной в Пскове сдан в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель регионального Госкомитета по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов. Речь идет о той самой многострадальной многоэтажке, которую должны были сдать ещё два года назад, но по финансовым причинам фирма «Строй-Кром» так и не сумела выполнить обязательств перед дольщиками. Достраивала дом - компания "Эгле".
Сейчас Администрация Пскова уже выдала заключение о соответствии объекта проектной документации. Однако жильцам еще предстоит совместно с городскими властями решить некоторые организационные моменты: выбрать управляющую компанию, заключить договоры на газ, обслуживание лифтов. Кроме того, дольщикам необходимо получить документы у застройщика - фирмы "Строй Кром".
Виктория Парфенова
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