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О профилактике ОРВИ, гриппа и туберкулеза говорим в программе "Полный анамнез" на радиостанции "Маяк-Псков" 14 ноября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.11.2017 16:57

О профилактике ОРВИ, гриппа и туберкулеза говорим в программе Поздняя осень - сезон ОРВИ и гриппа. Не стоит недооценивать эти заболевания и их последствия. Профилактика и вакцинация - как, где и когда? Есть ли еще время сделать прививку от гриппа?

В то же время актуальной проблемой для Псковской области остается заболеваемость туберкулёзом. Флюорография - профилактика этой болезни. Как часто можно ее проходить? Говорим сегодня с гостями программы "Полный анамнез". В студию придут главный врач центра СПИД Псковской области Ираида Сивачева и главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Невалённая.

Слушайте 14 ноября с 17.05 на радиостанции "Маяк-Псков". Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 62-80-30, задавайте вопросы нашим гостям.

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