Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.11.2017 16:57

Поздняя осень - сезон ОРВИ и гриппа. Не стоит недооценивать эти заболевания и их последствия. Профилактика и вакцинация - как, где и когда? Есть ли еще время сделать прививку от гриппа?

В то же время актуальной проблемой для Псковской области остается заболеваемость туберкулёзом. Флюорография - профилактика этой болезни. Как часто можно ее проходить? Говорим сегодня с гостями программы "Полный анамнез". В студию придут главный врач центра СПИД Псковской области Ираида Сивачева и главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Невалённая.

Слушайте 14 ноября с 17.05 на радиостанции "Маяк-Псков". Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 62-80-30, задавайте вопросы нашим гостям.