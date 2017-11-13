Поздняя осень - сезон ОРВИ и гриппа. Не стоит недооценивать эти заболевания и их последствия. Профилактика и вакцинация - как, где и когда? Есть ли еще время сделать прививку от гриппа?
В то же время актуальной проблемой для Псковской области остается заболеваемость туберкулёзом. Флюорография - профилактика этой болезни. Как часто можно ее проходить? Говорим сегодня с гостями программы "Полный анамнез". В студию придут главный врач центра СПИД Псковской области Ираида Сивачева и главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Невалённая.
Слушайте 14 ноября с 17.05 на радиостанции "Маяк-Псков". Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 62-80-30, задавайте вопросы нашим гостям.
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