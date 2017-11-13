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Как избавиться от дефектов речи? Обсудим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 14 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.11.2017 18:47

Как избавиться от дефектов речи? Обсудим в программе В современном мире чистая и грамотная речь требуется во многих сферах. Благодаря логопедам, каждый человек может избавиться от неправильного произношения, а вместе с тем и от комплексов. Однако специалисты утверждают, что процент людей с дефектами речи с каждым годом растет.

Почему так происходит? В каком возрасте и с какими проблемами общаются к специалистам? И какие еще проблемы существуют в этой сфере? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: логопед Ирина Леонова.

Слушайте на "Радио России-Псков" 14 ноября с 7.20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30

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