Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 18:47

В современном мире чистая и грамотная речь требуется во многих сферах. Благодаря логопедам, каждый человек может избавиться от неправильного произношения, а вместе с тем и от комплексов. Однако специалисты утверждают, что процент людей с дефектами речи с каждым годом растет.

Почему так происходит? В каком возрасте и с какими проблемами общаются к специалистам? И какие еще проблемы существуют в этой сфере? Обсудим в программе "Стартовая площадка".

Гость программы: логопед Ирина Леонова.

Слушайте на "Радио России-Псков" 14 ноября с 7.20. Звоните и задавайте свои вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 62-80-30