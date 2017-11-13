Михаил Ведерников познакомился с инвесторами особой экономической зоны «Моглино»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 17:35

Врио губернатора Михаил Ведерников сегодня осмотрел особую экономическую зону "Моглино". И познакомился с инвесторами, которые готовятся к открытию своих производственных площадок. К примеру, на тридцатое ноября запланирован официальный запуск финского завода лакокрасочных материалов. О дальнейшем развитии "Моглино" нам рассказала генеральный директор особой экономической зоны Ольга Торбич.

Алина Чабан