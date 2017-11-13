Михаил Ведерников обсудил перспективы развития «Псковавиа» с руководством и инвесторами

Для "Псков-Авиа" разработают дополнительные рейсы. Врио губернатора Михаил Ведерников поручил Комитету туризма и культуры продумать новые туристические авиамаршруты. Это станет одним из пунктов антикризисной программы Псковского аэропорта. Сегодня Михаил Ведерников провёл выездное совещание с руководством аэропорта, перевозчиком "Псков-Авиа" и с будущими инвесторами.
Новые перспективы аэровокзала откроются после завершения реконструкции взлётной полосы. Это позволит принимать "Боинги". После того, как появится новое светосигнальное оборудование возобновятся полёты и в тёмное время суток. Но отсутствие трапа и специальной техники, в том числе и техники пожаротушения, ставят под угрозу работу аэропорта этой зимой. Михаил Ведерников обещал помочь с решением вопроса по налоговой задолженности.
Алина Чабан, Юрий Ильин
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