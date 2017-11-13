Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 16:24

С начала года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области поступило 116 жалоб на нарушение законодательства в сфере госзакупок. 53 жалобы были признаны обоснованными. В программе "Постфактум" расскажем о том, как подобные факты выявляет антимонопольная служба.

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