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О работе антимонопольной службы говорим в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков"

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.11.2017 16:24

О работе антимонопольной службы говорим в программе С начала года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области поступило 116 жалоб на нарушение законодательства в сфере госзакупок. 53 жалобы были признаны обоснованными. В программе "Постфактум" расскажем о том, как подобные факты выявляет антимонопольная служба.

Слушайте на "Радио России-Псков" 13 ноября в 18.10

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