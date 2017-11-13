Сегодня в Пскове прощаются с капитаном хоккейной команды "Беркут" Сергеем Станкевичем. Отпевание прошло в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На тренировке в субботу Сергею стало плохо. Товарищи по команде вызвали скорую помощь, однако хоккеист умер до приезда неотложки.
Ему было пятьдесят семь лет. По словам коллег Сергея Станкевича, у него были проблемы с сердцем, но несмотря на это, он продолжал заниматься любимым делом - создал хоккейную команду «Беркут» для игры в этом сезоне.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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