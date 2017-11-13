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Сегодня в Пскове прощаются с капитаном хоккейной команды «Беркут» Сергеем Станкевичем

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.11.2017 15:21

Сегодня в Пскове прощаются с капитаном хоккейной команды "Беркут" Сергеем Станкевичем. Отпевание прошло в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На тренировке в субботу Сергею стало плохо. Товарищи по команде вызвали скорую помощь, однако хоккеист умер до приезда неотложки.

Ему было пятьдесят семь лет. По словам коллег Сергея Станкевича, у него были проблемы с сердцем, но несмотря на это, он продолжал заниматься любимым делом - создал хоккейную команду «Беркут» для игры в этом сезоне.

Андрей Удалов

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