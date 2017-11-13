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Многие нарушения антимонопольного законодательства связаны с конкурсными процедурами

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.11.2017 15:07

Значительное количество нарушений антимонопольного законодательства связано с конкурсными процедурами. Рассказали сегодня в Псковском УФАС. Специалисты Антимонопольной службы обнаружили признаки сговора в конкурсе на поставку медицинских перчаток. Две компании сообща работали на поддержание высокой цены контракта. А в администрации Пскова незаконно продлили с подрядчиком контракт на ремонт улицы Калинина, при этом компания-исполнитель, по сути, упустившая сроки, не получала никаких штрафных санкций.

Чаще всего именно такие ситуации привлекают внимание антимонопольщиков. Подобные нарушения зафиксированы на строительстве велобазы в Великих Луках, а также при поставках спрэда, вместо сливочного масла в социальные учреждения Пскова.

Регина Кадырова

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