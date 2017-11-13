Скончался экс-командир 76-ой дивизии ВДВ Альберт Слюсарь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 12:23

Скончался экс-командир 76-ой дивизии Альберт Слюсарь. Герой Советского Союза умер 11 ноября на 79-ом году жизни в военном госпитале Рязани после продолжительной болезни. В Псковской дивизии служил в 70-х. С 1979 по 1981 годы был её командиром. Почётный гражданин Рязани Альберт Слюсарь будет похоронен в этом городе завтра на Скорбященском кладбище рядом с женой и сыном.

Надежда Прыгина