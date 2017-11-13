В Печорах жильцов аварийного фонда переселили в дом, построенный с множеством нарушений

Это утро для жителей печорской новостройки скорее всего начнётся не с кофе, а с сырости и неприятного запаха. Из аварийного жилья людей переселили в здание, построенное с такими нарушениями, что проблем в нём примерно столько же, сколько в прежнем доме. В фундаменте трещины, подвал затапливает, газовую котельную не запустить.
И, несмотря на это, местные власти приняли работу у застройщика. Дом уже осмотрели общественники, они утверждают: исправить недочёты можно, но за дело нужно приниматься незамедлительно. Отмечу, дом находится на гарантии, все работы здесь обязан переделать застройщик.
Екатерина Давыдова
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Ноябрь 2017
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