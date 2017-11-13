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На досрочных выборах главы Гдовского района победил кандидат от «Яблока» Юрий Павлов

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.11.2017 12:36

Победителем на досрочных выборах главы Гдовского района стал Юрий Павлов, кандидат от партии "Яблоко". В минувшее воскресенье за него проголосовали 54% избирателей. Отрыв от ближайшего оппонента, кандидата от партии "Единая Россия" Николая Капитонова, составил более 500 голосов. Выборы проходили досрочно, так как предыдущий глава Гдовского района Михаил Разумнов был отстранён от должности.

Всего на выборы главы муниципалитета пришли 4 тысячи жителей района, это 43% от общего количества избирателей. Как отметили следившие за ходом голосования члены Центральной избирательной комиссии России, в целом, выборы прошли спокойно. В территориальную избирательную комиссию поступило всего 3 обращения о нарушениях. Два из них направлены для дальнейшего рассмотрения в правоохранительные органы.

Виктория Писукова

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