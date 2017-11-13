Отдел спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской области отмечает 26 лет со дня образования

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 12:30

Сегодня 26 лет со дня образования отмечает отдел специального назначения "Зубр" УФСИН России по Псковской области. Он был создан для профилактики и пресечения групповых и массовых беспорядков в среде осуждённых. Спецназовцы также обеспечивают безопасность сотрудников колоний, выполняют специальные и контртеррористические операции на территории России и в горячих точках.

В составе отдела инструкторы-снайперы, оперуполномоченные штурмового отделения, кинологи, взрывники. За добросовестное несение службы весь личный состав «Зубра» был награждён юбилейными медалями.

Наталья Барарь