Отдел спецназа «Зубр» УФСИН России по Псковской области отмечает 26 лет со дня образования

Сегодня 26 лет со дня образования отмечает отдел специального назначения "Зубр" УФСИН России по Псковской области. Он был создан для профилактики и пресечения групповых и массовых беспорядков в среде осуждённых. Спецназовцы также обеспечивают безопасность сотрудников колоний, выполняют специальные и контртеррористические операции на территории России и в горячих точках.
В составе отдела инструкторы-снайперы, оперуполномоченные штурмового отделения, кинологи, взрывники. За добросовестное несение службы весь личный состав «Зубра» был награждён юбилейными медалями.
Наталья Барарь
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Ноябрь 2017
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