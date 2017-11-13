Более 120 спортсменов приняли участие в региональном первенстве и чемпионате по каратэ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 12:14

В субботу прошло региональное первенство и чемпионат по каратэ. В нем приняли участие более ста двадцати спортсменов из Пскова, Великих лук, Невеля и Новосокольников. Победители в январе следующего года отправятся на следующий этап – первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа, который пройдет в городе Череповце Вологодской области.

Спортсмены выступают с групповым и индивидуальным исполнением комплекса упражнений «ката» и поединком на татами «кумите». Дисциплина «Каратэ WKF» недавно стала Олимпийским видом спорта и будет впервые представлена на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Андрей Удалов