Более 120 спортсменов приняли участие в региональном первенстве и чемпионате по каратэ

В субботу прошло региональное первенство и чемпионат по каратэ. В нем приняли участие более ста двадцати спортсменов из Пскова, Великих лук, Невеля и Новосокольников. Победители в январе следующего года отправятся на следующий этап – первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа, который пройдет в городе Череповце Вологодской области.
Спортсмены выступают с групповым и индивидуальным исполнением комплекса упражнений «ката» и поединком на татами «кумите». Дисциплина «Каратэ WKF» недавно стала Олимпийским видом спорта и будет впервые представлена на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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