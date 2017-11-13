От мейн-кунов до сомали. Выставка кошек в Пскове собрала лучших представителей пород

Более ста двадцати кошек и котов приняли участие в традиционной осенней выставке кошек. Помимо распространённых пород: британцев, мейн-кунов, сфинксов, рексов и персов, были представлены и достаточно редкие животные. Эксперты из Германии и России оценивали животных по стандартам пород. В десятку лучших по мнению судей вошли взрослый корниш-рекс из Пскова и молодая кошка британской породы из Риги.
Кроме того, прошли моно-породные конкурсы для пород, где выбирают лучшего котёнка, лучшего юниора и взрослое животное. Добавим, клубу любителей кошек «Плескава» в следующем году исполняется пятнадцать лет. За это время он выступил организатором выставки и конкурсов уже восемь раз. Марина Шигорина: «В выставке мы принимаем участие постоянно, три раза в год у нас проводятся выставки, и мы каждый раз выставляем животных нашего питомника. В этот раз у нас представлены два взрослых кота, юниор девочка и вот совсем маленький мальчишечка, ему еще нет полгодика. Участвуем в конкурсах, взрослый парень стал третьим лучшим котом среди всех взрослых животных на нашей выставке и маленький мальчик у него сегодня дебют, он первый раз на выставке, он занял 10-е место среди всех котят и юниоров». По словам организаторов, особой популярностью на сегодняшний день пользуются большие коты - мейн-куны. Их на выставке оказалось больше всего. А среди достаточно редких пород были представлены сомали, турецкая ангора, меконгский бобтейл и норвежская лесная.
Андрей Удалов
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Ноябрь 2017
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