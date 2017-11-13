Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.11.2017 10:08

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросу организации проведения Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. В работе участвовали руководители органов исполнительной власти области, города Пскова и другие ответственные за организацию масштабного мероприятия.

Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, участники постатейно обсудили программу подготовки, уделив отдельное внимание проблемным вопросам. На сегодняшний день из крупных объектов, включенных в план подготовки к Ганзе-2019, поддержку на федеральном уровне получили ансамбль Псковского Кремля и комплекс крепостных сооружений Окольного города (ремонтно-реставрационные работы), студенческий кампус Псковского государственного университета и Псковская областная универсальная научная библиотека (реконструкция здания и техническое переоснащение). Работы на объектах культурного наследия уже идут, конкурс на реконструкцию здания гостиницы «Интурист» под студенческий городок завершается. Согласно прогнозам специалистов, строители смогут выйти на объект до конца этого года. Непредвиденные обстоятельства возникли при реконструкции здания областной научной библиотеки - требуется доработка проекта и проведение дополнительных работ. В этой связи врио Губернатора Михаил Ведерников поручил областному Государственному комитету по культуре проработать с Министерством культуры РФ вопрос о переносе части средств, выделенных на ремонт объекта в этом году, на следующий. На сегодня также до конца не решен вопрос о финансировании реконструкции стадиона «Машиностроитель», который должен стать основной фестивальной площадкой. По поручению врио Главы региона ответственные лица еще раз подготовят финансово-экономическое обоснование проекта и обращение в Правительство РФ с просьбой поддержать реконструкцию объекта в полном объеме. В целом Михаил Ведерников поручил проработать с федеральными министерствами и ведомствами «дорожные карты» по решению всех утвержденных в плане вопросов в срок. Кроме того, он дал поручение начать работу по составлению плана протокольных и культурно-массовых мероприятий.

Также по поручению врио Губернатора области будут внесены изменения в состав организационного комитета.

Кроме того, по итогам заседания принято решение о внесении изменений в состав организационного комитета и изменении режима совещаний. Теперь заседания рабочих групп по Ганзе при врио Губернаторе будут проходить чаще, один раз в месяц.

