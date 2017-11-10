12 ноября состоятся выборы главы Гдовского района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 19:17

Выборы главы Гдовского района состоятся в это воскресенье. Напомним, в июле бывший глава муниципалитета Михаил Разумнов заявил о сложении полномочий. Перед этим он был временно отстранён от должности - в конце прошлого года в отношении Разумнова было возбуждено уголовное дело за незаконную продажу участка фирме жены. Изначально на пост главы муниципалитета претендовали шесть человек, но до финишной прямой дошли пять кандидатов.

Мы связались по телефону с председателем Избирательной комиссии Псковской области Николаем Цветковым, который сейчас находится в Гдовском районе. По его словам, избирательная система Гдовского района, которая состоит из 12 участковых избирательных комиссий и территориальной комиссии, полностью готова ко Дню голосования. На сегодняшний момент идет досрочное голосование избирателей. Николай Цветков отметил, что принять участие в голосовании могут 9717 избирателей, проживающих на территории района. В день голосования уже сейчас подано большое количество заявлений от лиц, желающих осуществлять гражданский контроль от различных партий и кандидатов.

Алина Толкачева