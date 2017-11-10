Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.11.2017 18:37

Какое образование необходимо, чтобы стать экспертом-криминалистом? Сколько длится рабочий день сотрудников экспертно-криминалистического Центра и как они относятся к своим коллегам из киношных сериалов? О том, какие бывают экспертизы и по каким следам можно поймать преступников – говорим в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: эксперт экспертно-криминалистического отдела УМВД России по городу Пскову, подполковник полиции в отставке Елена Петрова, замначальника отдела экспертно-криминалистического Центра, подполковник полиции Анастасия Волкова и замначальника Центра, полковник полиции Алексей Балуев.

Слушайте на "Радио России-Псков" 13 ноября с 7.20