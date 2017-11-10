В Пскове торжественно поздравили сотрудников и ветеранов полиции с профессиональным праздником

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 17:00

Сегодня в Пскове поздравили сотрудников и ветеранов полиции с Днём органов внутренних дел и столетием советской милиции. Торжественные поздравления звучали со сцены драматического театра. В зале только лучшие полицейские. Как отметил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в регионе отмечается снижение преступности. Меньше убийств, разбоев, грабежей.

Это не только хороший показатель, но и подарок правоохранителям. За достижения в службе сотрудников полиции наградили ведомственными медалями и подарками.

Алина Чабан