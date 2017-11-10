Региональное отделение ОНФ подвело итоги работы в этом году

В Пскове сегодня региональное отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы в этом году. Общественники изучили практически все общеобластные проблемы - от нехватки кадров в здравоохранении до состояния дорог и незаконных свалок. Активисты ОНФ проводили для детей уроки рисования, организовывали субботники и участвовали в восстановлении мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне.
В этом году Народный фронт контролирует работы по благоустройству дворов по программе "Городская среда".
Иван Павлов
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