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Региональное отделение ОНФ подвело итоги работы в этом году

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.11.2017 17:16

В Пскове сегодня региональное отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы в этом году. Общественники изучили практически все общеобластные проблемы - от нехватки кадров в здравоохранении до состояния дорог и незаконных свалок. Активисты ОНФ проводили для детей уроки рисования, организовывали субботники и участвовали в восстановлении мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне.

В этом году Народный фронт контролирует работы по благоустройству дворов по программе "Городская среда".

Иван Павлов

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