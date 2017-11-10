Региональное отделение ОНФ подвело итоги работы в этом году

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 17:16

В Пскове сегодня региональное отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы в этом году. Общественники изучили практически все общеобластные проблемы - от нехватки кадров в здравоохранении до состояния дорог и незаконных свалок. Активисты ОНФ проводили для детей уроки рисования, организовывали субботники и участвовали в восстановлении мемориалов, посвящённых Великой Отечественной войне.

В этом году Народный фронт контролирует работы по благоустройству дворов по программе "Городская среда".

Иван Павлов