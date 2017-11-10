Михаил Ведерников побывал сегодня на ГТРК «Псков»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников побывал сегодня в нашей телерадиокомпании. Он увидел студию, из которой в прямой эфир выходят ведущие, заглянул в режиссёрскую - отсюда специалисты руководят выпуском - и центральную аппаратную, где сотрудники ГТРК "Псков" управляют ТВ- и радиосигналами.
Временно исполняющий обязанности губернатора задал множество вопросов: делают ли предмонтаж материалов журналисты, когда компания перейдёт на цифровое вещание и где приобретено наше оборудование? Также Михаил Ведерников познакомился с работой монтажёров, звукорежиссёров, техников, корреспондентов и радиоведущих. Пообещал прийти на прямой эфир.
Виктория Парфенова
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Ноябрь 2017
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