Михаил Ведерников и Ульяна Михайлова обсудили обеспечение социально-трудовых прав жителей региона

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 14:51

Временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 10 ноября, провел рабочую встречу с председателем Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяной Михайловой. Как сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников и Ульяна Михайлова обсудили взаимодействие Администрации Псковской области с облсовпрофом в вопросах обеспечения социально-трудовых прав граждан.

Михаил Ведерников поинтересовался составом и деятельностью организации, тем, как строится работа с областной властью и муниципалитетами, а также проблемными вопросами, которые поднимают профсоюзы. Ульяна Михайлова рассказала, что Псковский областной совет профессиональных союзов насчитывает более 46 тыс членов и ожидает прибавления порядка 8 тыс человек, работающих в железнодорожной сфере. Организация охватывает все 26 муниципальных образований региона и имеет обширную сетку, сформированную по территориальному и отраслевому признакам. Что касается взаимодействия с Администрацией области, то с 2009 года основной механизм совместной работы — областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, нацеленная на улучшение социального самочувствия работающих граждан, их оздоровление и поддержание достойного уровня заработной платы. Кроме того, профсоюзы являются партнером областной власти в борьбе с «серыми» зарплатами. На это нацелено соглашение о минимальном размере оплаты труда, которое было впервые подписано Администрацией Псковской области, Псковским областным советом профессиональных союзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей в 2016 году. В ходе встречи Михаил Ведерников и Ульяна Михайлова также обсудили вопросы индексации заработной платы работников бюджетной сферы, сохранения их социальных гарантий, индексации региональных ежемесячных денежных выплат и пособий. Темой для разговора также стал вопрос переоценки кадастровой стоимости земель в садоводческих товариществах и вопрос развития Псковской ГРЭС.