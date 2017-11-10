Предварительный проект бюджета на 2018 год обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов

Основные подходы к формированию областного бюджета на 2018 год обозначил в четверг, 9 ноября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании с Главами муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщили ГТРК «Псков» в пресс-службе администрации региона.
«Сегодня мы впервые собрались вместе за одним столом, чтобы обсудить наиболее острые проблемы в муниципалитетах и области в целом, и предварительно обсудить проект областного бюджета на 2018 год. Разговор непростой, но считаю, что такие встречи крайне важны. И надеюсь, что вместе мы сделаем так, чтобы положительные итоги таких встреч отражались на
Врио Губернатора также сообщил, что по поручению Президента Российской Федерации идет работа по сбалансированности бюджетов субъектов. Псковской области удалось добиться поддержки Министерства финансов и Правительства РФ в вопросе выделения дополнительных средств и реструктуризации кредитов. «Сегодня уже есть понимание о тех дополнительных суммах, которые область может получить до конца 2017-го и по 2018 году», - добавил он.
Особое внимание Михаил Ведерников обратил на необходимость минимизации неэффективных расходов. «Наша с вами общая задача - проанализировать неэффективные расходы и попытаться их оптимизировать, но делать это крайне внимательно и осторожно», - подчеркнул врио Губернатора.
В продолжение совещания Заместитель Губернатора - начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова сообщила, что принято решение о продлении реструктуризации муниципального долга перед областным бюджетом. В 2018 году муниципальные образования будут освобождены от уплаты долговых обязательств. Татьяна Баринова также рассказала о принципах формирования проекта закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов в части межбюджетных отношений.
В ходе совещания была затронута тема исполнения «майских» указов Президента РФ, индексации заработной платы работников бюджетной сферы, увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года, контроля над расходами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завершения программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.
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