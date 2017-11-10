Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 10 ноября на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 11:28

Смотрите в рубрике "Вести. Дежурная часть. Псков": Трагедия на Селецком озере: утонули два рыбака. Подробности несчастного случая - в рассказах очевидцев. В деревне Ремда Гдовского района на пожаре погиб ребенок. Из-за чего произошло возгорание и почему четырёхлетнего малыша не удалось спасти? Вступили в силу новые правила проезда перекрёстков с круговым движением: смогли ли водители перестроиться на новую систему?

Об этом и не только мы расскажем в пятницу на канале «Россия-24» в 19:45 и в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» в программе "Вести. Псков. События недели" в 8.45.

Виктория Парфенова