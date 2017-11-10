Юрий Инстранкин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Главный полицейский области Юрий Инстранкин поздравил коллег с профессиональным праздником. В своем поздравлении начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин отметил, что ему хотелось бы поздравить не только сотрудников органов внутренних дел, ветеранов, членов семей погибших сотрудников, но и всех псковичей.
«День милиции всегда был народным праздником, - подчеркнул Юрий Инстранкин, - потому что всё население области участвует в охране общественного порядка тем или иным способом».
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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