Юрий Инстранкин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 14:20

Главный полицейский области Юрий Инстранкин поздравил коллег с профессиональным праздником. В своем поздравлении начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин отметил, что ему хотелось бы поздравить не только сотрудников органов внутренних дел, ветеранов, членов семей погибших сотрудников, но и всех псковичей.

«День милиции всегда был народным праздником, - подчеркнул Юрий Инстранкин, - потому что всё население области участвует в охране общественного порядка тем или иным способом».

Надежда Прыгина