Дни открытых дверей для налогоплательщиков проходят в Псковской области 10 и 11 ноября

Всероссийская акция "День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц" сегодня и завтра проходит во всех подразделениях Налоговой службы Псковской области. В эти дни любой желающий может получить всю необходимую информацию о том, как и в какие сроки заплатить имущественные, транспортные и земельные налоги.
Кроме этого, в эти дни можно получить налоговые уведомления, если они по каким-то причинам не дошли до адресата. Специалисты Налоговой службы дают подробные консультации по всем интересующим налогоплательщика вопросам. Также помогут завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы России, если у налогоплательщика его еще не было.
Ирина Медведкина
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Ноябрь 2017
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