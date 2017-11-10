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Дни открытых дверей для налогоплательщиков проходят в Псковской области 10 и 11 ноября

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.11.2017 13:24

Всероссийская акция "День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц" сегодня и завтра проходит во всех подразделениях Налоговой службы Псковской области. В эти дни любой желающий может получить всю необходимую информацию о том, как и в какие сроки заплатить имущественные, транспортные и земельные налоги.

Кроме этого, в эти дни можно получить налоговые уведомления, если они по каким-то причинам не дошли до адресата. Специалисты Налоговой службы дают подробные консультации по всем интересующим налогоплательщика вопросам. Также помогут завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы России, если у налогоплательщика его еще не было.

Ирина Медведкина

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