Дни открытых дверей для налогоплательщиков пройдут в Псковской области 10 и 11 ноября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 11:54

Сегодня и завтра в регионе пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков. Псковские налоговики присоединились к Всероссийской акции и готовы предоставить всем желающим подробную информацию о том, кому и в какой срок нужно заплатить имущественные налоги. Обратиться за ней можно в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации. Сегодня в рабочее время, в субботу с десяти до трёх часов дня.

Надежда Прыгина