Дни открытых дверей для налогоплательщиков пройдут в Псковской области 10 и 11 ноября

Сегодня и завтра в регионе пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков. Псковские налоговики присоединились к Всероссийской акции и готовы предоставить всем желающим подробную информацию о том, кому и в какой срок нужно заплатить имущественные налоги. Обратиться за ней можно в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации. Сегодня в рабочее время, в субботу с десяти до трёх часов дня.
Надежда Прыгина
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Ноябрь 2017
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