В Новоржеве продолжается благоустройство улиц

Ещё меньше гравийных дорог в этом году стало в Новоржеве. Сейчас завершается подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия на улице Комсомольской. В планах администрации района со временем заасфальтировать все гравийные улицы города. Это около шести километров. Новенький асфальт уже появился у одного из крупных магазинов райцентра.
На эти работы в рамках программы «городская среда» из областного бюджета выделили около двух с половиной миллионов рублей. Добавим, что после асфальтирования улица Набережная сменит свой статус и станет пешеходной.
Ирина Медведкина
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