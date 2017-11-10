В Новоржеве продолжается благоустройство улиц

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.11.2017 11:48

Ещё меньше гравийных дорог в этом году стало в Новоржеве. Сейчас завершается подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия на улице Комсомольской. В планах администрации района со временем заасфальтировать все гравийные улицы города. Это около шести километров. Новенький асфальт уже появился у одного из крупных магазинов райцентра.

На эти работы в рамках программы «городская среда» из областного бюджета выделили около двух с половиной миллионов рублей. Добавим, что после асфальтирования улица Набережная сменит свой статус и станет пешеходной.

Ирина Медведкина