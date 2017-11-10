В этом году музею Римского-Корсакова в Плюсском районе исполнилось 50 лет

В этом году исполнилось 50 лет со дня создания в Плюсском районе музея Римского-Корсакова. В двух усадьбах на берегу озера Песно знаменитый композитор проводил летние сезоны. Здесь он написал 6 своих опер. Однако старинные дома до наших дней не сохранились. Две усадьбы были восстановлены стараниями местных жителей, потомков композитора и просто неравнодушных людей.
Виктория Писукова, Юрий Ильин
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Ноябрь 2017
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