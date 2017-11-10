История XX века – через историю одной семьи. В Пскове представили лучшую книгу года

Лучшую книгу этого года представили школьникам в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина. Называется она - "История старой квартиры". Это своего рода иллюстрированный учебник истории XX века, написанный живым, понятным для ребёнка языком.
Автор текста Александра Литвина и художник Анна Десницкая решили рассказать детям столетнюю историю страны и народа на примере нескольких поколений семьи Муромцевых, жизнь которых прошла в одной московской квартире. В книге детально рассказано, как менялся облик квартиры и её жильцов в зависимости от исторических событий. Страницы книги полны иллюстраций предметов быта и одежды, которыми пользовались в XX веке. Книга собрала огромное количество наград в разных номинациях: лауреат премии «Ревизор», обладатель «Золотого яблока», участник Международной биеннале детской книжной иллюстрации в Братиславе. Она стала настолько популярна, что её перевели на другие языки.
Ирина Медведкина
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Ноябрь 2017
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