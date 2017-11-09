Сегодня четырнадцать опочан вступили в ряды «Юнармии»

Сегодня четырнадцать опочан вступили в ряды одной из самых многочисленных молодёжных организаций страны – «Юнармию». К юнармейцам предъявляются серьёзные требования по части физического развития и дисциплины, поэтому зачастую в организацию приходят из военно-патриотических движений.
В Опочке - это клуб "Беркут". Сейчас здесь воспитываются тридцать ребят, но принести торжественную присягу были готовы меньше половины из них. Это те, кто прошёл специальный отбор.
Регина Кадырова
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Ноябрь 2017
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