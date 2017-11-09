Сегодня четырнадцать опочан вступили в ряды «Юнармии»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 20:48

Сегодня четырнадцать опочан вступили в ряды одной из самых многочисленных молодёжных организаций страны – «Юнармию». К юнармейцам предъявляются серьёзные требования по части физического развития и дисциплины, поэтому зачастую в организацию приходят из военно-патриотических движений.

В Опочке - это клуб "Беркут". Сейчас здесь воспитываются тридцать ребят, но принести торжественную присягу были готовы меньше половины из них. Это те, кто прошёл специальный отбор.

Регина Кадырова