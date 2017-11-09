logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Сегодня четырнадцать опочан вступили в ряды «Юнармии»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 20:48

Сегодня четырнадцать опочан вступили в ряды одной из самых многочисленных молодёжных организаций страны – «Юнармию». К юнармейцам предъявляются серьёзные требования по части физического развития и дисциплины, поэтому зачастую в организацию приходят из военно-патриотических движений.

В Опочке - это клуб "Беркут". Сейчас здесь воспитываются тридцать ребят, но принести торжественную присягу были готовы меньше половины из них. Это те, кто прошёл специальный отбор.

Регина Кадырова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк