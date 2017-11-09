Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 18:59

Международный день молодёжи, День сотрудника органов внутренних дел и, конечно, пятница. Все поводы отметим 10 ноября в прямом эфире "Шоу вежливых людей" под музыку наших гостей. В студию радиостанции "Маяк-Псков"заедет минский зажигательный коллектив "МТМ".

Уже в 20.00 ребята выйдут на сцену клуба "Тир" в рамках фестиваля "Добрый рок", а с 17.05 в прямом эфире ответят на все вопросы и порадуют отличной музыкой. О современной белорусской музыке, заграничных гастролях и неоднозначных текстах говорим 10 ноября в "Шоу вежливых людей"

Присоединяйтесь по телефону 62-80-30 и пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте, а мы обязательно озвучим их в эфире.