Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 18:32

«Медицинский спецназ» или «летуны» - именно так называют врачей санавиации! В конце сентября Псковская область получила первый вертолет санитарной авиации "Ансат". Какие задачи стоят перед врачами и пилотами? И с какими сложностями пришлось столкнуться вновь возрожденной санавиции в Псковской области? Обсудим в эфире программы "Стартовая площадка".

Гость студии: врач санавиации, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Псковской областной больницы Елена Никифорова.

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