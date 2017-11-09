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О возрожденной псковской санавиации говорим в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 10 ноября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 18:32

О возрожденной псковской санавиации говорим в программе «Медицинский спецназ» или «летуны» - именно так называют врачей санавиации! В конце сентября Псковская область получила первый вертолет санитарной авиации "Ансат". Какие задачи стоят перед врачами и пилотами? И с какими сложностями пришлось столкнуться вновь возрожденной санавиции в Псковской области? Обсудим в эфире программы "Стартовая площадка".

Гость студии: врач санавиации, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Псковской областной больницы Елена Никифорова.

Не пропустите! 10 ноября с 7.20. Телефон прямого эфира 62-80-30

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