«Медицинский спецназ» или «летуны» - именно так называют врачей санавиации! В конце сентября Псковская область получила первый вертолет санитарной авиации "Ансат". Какие задачи стоят перед врачами и пилотами? И с какими сложностями пришлось столкнуться вновь возрожденной санавиции в Псковской области? Обсудим в эфире программы "Стартовая площадка".
Гость студии: врач санавиации, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Псковской областной больницы Елена Никифорова.
Не пропустите! 10 ноября с 7.20. Телефон прямого эфира 62-80-30
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Ноябрь 2017
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