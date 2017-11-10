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По стопам родителей. Династия правоохранителей из Великих Лук о долге и верности профессии

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.11.2017 11:42

В полиции нередко можно встретить сотрудников, которые пошли работать в органы по стопам своих родителей. Такая династия правоохранителей живёт, например, в Великих Луках. Это семья Шмоткиных: глядя на отца - Николая Шмоткина - служить в полиции захотели его сыновья. Старший - Константин - сейчас возглавляет один из отделов, а младший - Сергей - погиб во время дежурства.

Сам Николай возглавлял городской ОВД. Как раз в «лихие 90-е».

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

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