По стопам родителей. Династия правоохранителей из Великих Лук о долге и верности профессии

В полиции нередко можно встретить сотрудников, которые пошли работать в органы по стопам своих родителей. Такая династия правоохранителей живёт, например, в Великих Луках. Это семья Шмоткиных: глядя на отца - Николая Шмоткина - служить в полиции захотели его сыновья. Старший - Константин - сейчас возглавляет один из отделов, а младший - Сергей - погиб во время дежурства.
Сам Николай возглавлял городской ОВД. Как раз в «лихие 90-е».
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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Ноябрь 2017
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