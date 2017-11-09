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Несмотря на проливные дожди, псковским аграриям удалось спасти большую часть урожая

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 19:50

Проливные дожди в августе и сентябре поставили в критическое положение многие сельхозпредприятия региона. Далеко не все смогли спасти урожай. На сбор у фермеров были считанные дни без дождей. В некоторых районах техника попросту не смогла выйти в поля, расположенные в низинах. Однако есть и предприятия, которые битву за урожай смогли, как минимум, не проиграть. Одно из них - сельхозпредприятие «Тригорское». Там быстро подстроились под климатическую аномалию и спасли большую часть урожая. Как остаться в выигрыше в зоне рискованного земледелия?

Кирилл Михайлов, Денис Алексеев

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