Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.11.2017 17:42

10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники ОВД. Какой он - современный полицейский? И насколько безопасно сегодня жить в нашем регионе? Об этом и не только - в интервью на телеканале "Россия 24".

В нашей студии - начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Эксклюзивное интервью.

Не пропустите! 9 ноября в 19.45