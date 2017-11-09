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Эксклюзисное интервью с начальником УМВД России по Псковской области Юрием Инстранкиным смотрите на телеканале "Россия 24" 9 ноября в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.11.2017 17:42

10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники ОВД. Какой он - современный полицейский? И насколько безопасно сегодня жить в нашем регионе? Об этом и не только - в интервью на телеканале "Россия 24".

В нашей студии - начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Эксклюзивное интервью.

Не пропустите! 9 ноября в 19.45

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