10 ноября свой профессиональный праздник отметят сотрудники ОВД. Какой он - современный полицейский? И насколько безопасно сегодня жить в нашем регионе? Об этом и не только - в интервью на телеканале "Россия 24".
В нашей студии - начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Эксклюзивное интервью.
Не пропустите! 9 ноября в 19.45
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Ноябрь 2017
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